सुनेत्रा पवार के फैसले पर टिकी दोनों राष्ट्रवादी के विलय की उम्मीद, अमोल मिटकरी बोले- महाराष्ट्र को जल्द मिलेगी गुड न्यूज

राष्ट्रवादी कांग्रेस के 20 विधायकों के टूटने संबंधी संजय राउत के बयान पर मिटकरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय राउत को उनकी पार्टी की चिंता करने के बजाय अपने दल की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) के नेता रोहित पवार ने दावा किया था कि अजित पवार की मौत महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने इस मामले में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच को लेकर सवाल उठाए थे। अब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटील ने भी इसी तरह का दावा कर खलबली मचा दी है।