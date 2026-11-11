‘लगा जैसे फिर ओलंपिक मेडल जीत लिया’, चोरी हुआ ओलंपिक गोल्ड मिलने पर बोले एमएम सोमैया

सोमैया ने बताया कि चोरी की घटना 28 अक्टूबर की सुबह हुई थी। उस समय वह अपने परिवार के साथ अपने पैतृक स्थान कूर्ग में छुट्टियां मनाने गए हुए थे। पड़ोसियों से घर में चोरी की सूचना मिलने के बाद वे तुरंत बेंगलुरु लौटे और उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर भी उसी दिन दर्ज हुई थी।