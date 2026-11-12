किश्तवाड़ में लापता दोनों SPO के शव जंगल से बरामद, शरीर पर मिले गोलियों के कई निशान

दोनों के लापता होने के बाद मरवाह के धर्ना जंगल में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। किश्तवाड़ पुलिस और भारतीय सेना ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। कई जगहों पर अतिरिक्त चेकपॉइंट बनाए गए। वाहनों और लोगों की आवाजाही की सघन जांच की गई। मरवाह और दच्छन के जंगलों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, जिन्होंने लापता एसपीओ का पता लगाने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगलों में सघन तलाशी के बीच कड़ी निगरानी भी रखी गई। आखिरकार, गुरुवार सुबह धर्ना इलाके से उनके शव बरामद किए गए।