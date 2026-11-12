12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

किश्तवाड़ में लापता दोनों SPO के शव जंगल से बरामद, शरीर पर मिले गोलियों के कई निशान

किश्तवाड़ के दच्छन में बुधवार को लापता हुए दो SPO बाबी चंद और रशपाल कुमार के शव जंगल से मिले। शरीर पर गोलियों के निशान, आतंकियों की तलाश जारी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Updated: 12 Nov 2026, 12:52 PM IST

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मरवाह इलाके में कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद लापता दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के शव बरामद हुए हैं। साथ ही, दोनों एसपीओ की राइफलें भी गायब मिली हैं।

एक सिर पर और दूसरे के पीठ पर गोली के निशान

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक के सिर पर और दूसरे की पीठ पर गोली का निशान है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से लापता दोनों एसपीओ के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए हैं। उनके हथियार नहीं मिले हैं। फिलहाल, आतंकी एंगल से भी इस घटना की जांच की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने दोहरी चुनौती, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ी अंदरूनी कलह

ये भी पढ़ें
Special Intensive Revision

रशपाल और बाबी चंद के रूप में हुई मृतकों की पहचान

मारे गए एसपीओ की पहचान रशपाल कुमार और बाबी चंद के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों सेना के साथ गश्त पर थे और 'धर्ना पोस्ट' की ओर जा रहे थे, तभी वे लापता हो गए। बताया गया कि शुरुआत में उनके मोबाइल फोन पर संपर्क हो पा रहा था, लेकिन बाद में दोनों फोन स्विच ऑफ हो गए।

धर्ना जंगल में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया

दोनों के लापता होने के बाद मरवाह के धर्ना जंगल में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। किश्तवाड़ पुलिस और भारतीय सेना ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। कई जगहों पर अतिरिक्त चेकपॉइंट बनाए गए। वाहनों और लोगों की आवाजाही की सघन जांच की गई। मरवाह और दच्छन के जंगलों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, जिन्होंने लापता एसपीओ का पता लगाने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगलों में सघन तलाशी के बीच कड़ी निगरानी भी रखी गई। आखिरकार, गुरुवार सुबह धर्ना इलाके से उनके शव बरामद किए गए।

इससे पहले, 15 अक्टूबर को किश्तवाड़ के त्रिगाम स्थित एक पुलिस पिकेट से एसपीओ बशीर अहमद अपने सर्विस वेपन के साथ लापता हो गए थे। अगले दिन त्रिगाम जंगल के सेरान वानी इलाके में एक नाले के पास उनका शव गड्ढे में दबा मिला था। जांच के दौरान पुलिस ने दो संदिग्धों, अब्दुल अजीज डार के बेटे बशीर अहमद डार और बशीर अहमद डार के बेटे नजीर अहमद डार, की पहचान की। दोनों त्रिगाम के सेरान वानी के रहने वाले हैं। दोनों को पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.