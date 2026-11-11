जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने दोहरी चुनौती, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ी अंदरूनी कलह

रुहुल्लाह ने पार्टी नेतृत्व को घेरते हुए कहा कि आपने लोगों से कहा था कि आप उनकी गरिमा के रक्षक हैं। आपने कहा था कि अगर कोई उस गरिमा को छुएगा तो ऐसा होगा जैसे उसने आपका कॉलर पकड़ लिया हो। लेकिन 5 अगस्त 2019 को वह गरिमा दफन हो गई। अब बताइए, वह गरिमा कहां है? वह स्वायत्तता कहां है?