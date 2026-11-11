भारत समिट में राहुल गांधी रखेंगे भारत की नई विदेश नीति का विजन, हैदराबाद में जुटेंगे 70 देशों के 1,000 डेलीगेट

हैदराबाद से दुनिया को संदेश देंगे राहुल गांधी, Photo- ANI
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैदराबाद में होने वाले दूसरे भारत समिट में भारत और दुनिया को लेकर अपना विजन रखेंगे। वे देश की विदेश नीति का एक वैकल्पिक नजरिया भी पेश करेंगे। यह समिट 12 से 14 नवंबर तक चलेगा। कांग्रेस नेता 14 नवंबर को समापन सत्र में बोलेंगे। एजेंडा पेपर के मुताबिक, उनका विजन सैद्धांतिक बहुपक्षवाद, रणनीतिक स्वायत्तता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगा।
तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित इस समिट को प्रगतिशील नेताओं का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय जमावड़ा बताया जा रहा है। यह ब्राजील, हंगरी और सर्बिया के चुनावी नतीजों के बाद हो रहा है और अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के ठीक बाद आयोजित किया जा रहा है।
एजेंडा पेपर के अनुसार, यह ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख सम्मेलन है, जो अफ्रो-एशियाई एकजुटता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत को सम्मान देता है। भारत ने इस परंपरा को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी।
एजेंडा पेपर में कहा गया है कि राहुल गांधी ऐसे भारत की तस्वीर रखेंगे, जो नैतिक स्पष्टता और रणनीतिक आत्मविश्वास के साथ बात करे। ऐसा भारत जो दुनिया को उपदेश देने के बजाय साझेदारी करे और ग्लोबल साउथ की उम्मीदों को हर उस मंच तक ले जाए, जहां दुनिया का भविष्य तय होता है।
तीन दिन के इस आयोजन में 70 देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें नीति निर्माता, पार्टी नेता, विचारक और बदलाव लाने वाले लोग शामिल होंगे। एजेंडा पेपर में कहा गया है कि विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने 70 देशों के थिंक टैंक, प्रगतिशील दलों, बहुपक्षीय संस्थाओं और सरकारों की अहम आवाजों को हैदराबाद में एक मेज पर बैठाया है। यह पार्टी की संस्थागत गहराई और वैश्विक साझेदारियों को दिखाता है, साथ ही 2029 और उसके बाद की तैयारी का संकेत भी है।
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, अहिंसा और गुटनिरपेक्षता समिट के मुख्य एजेंडे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे दावोस को आर्थिक और निवेश नीतियों पर चर्चा के लिए दुनिया का बड़ा मंच माना जाता है, वैसे ही भारत समिट के जरिए हैदराबाद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर वैश्विक दिशा देने वाला अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेगा।
उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ती हिंसा, नफरत की राजनीति और बांटने वाली प्रवृत्तियों के बीच यह समिट लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यह समिट 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर हो रही है, इसलिए इसका खास महत्व है।
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