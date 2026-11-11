कश्मीर के कुलगाम में हमले पर TMC का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार बार-बार दावा करती है कि यहां हालात सुधरे हैं, लेकिन जब उन्हें फायदा दिखता है, तो वे अपना बयान बदल लेते हैं और कहते हैं कि हालात असल में खराब हैं। पिछले एक साल पर ही नजर डालें तो किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी की घटनाओं को देखें। इन घटनाओं के बावजूद, वे लगातार यही कहते रहते हैं कि हालात ठीक हैं। किश्तवाड़ में 10-12 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही, कुछ ऐसा ही हाल पुंछ-राजौरी इलाके में भी देखने को मिला।