Mumbai Firing: मुंबई के कुर्ला में 6 महीने में 2 सगे भाइयों की हत्या, दूसरे भाई विनोद पवार को दिनदहाड़े गोलियों से भूना

Mumbai Crime News: मुंबई के कुर्ला में पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में छह महीने के भीतर एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हलाव पुल के पास तीन से चार हमलावरों ने 40 वर्षीय विनोद मल्लप्पा पवार को निशाना बनाया। गोली लगने से विनोद की मौत हो गई। इससे पहले करीब छह महीने पहले उनके भाई बाबा पवार की भी इसी तरह गोली मारकर हत्या की गई थी। लगातार दूसरी हत्या से नाराज परिवार के लोगों ने वीबी नगर पुलिस थाने के सामने धरना शुरू कर दिया। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।