कुलगाम में CRPF जवानों पर हमले के पीछे किसकी साजिश? रक्षा विशेषज्ञ ने बताई बड़ी बात

Kulgam CRPF Attack Update: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों पर हुए हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के बाद अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जिस इलाके में हमला हुआ, उसे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और हमलावरों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन से इसके तार जुड़े होने की आशंका जताई है।