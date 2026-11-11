11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कुलगाम में CRPF जवानों पर हमले के पीछे किसकी साजिश? रक्षा विशेषज्ञ ने बताई बड़ी बात

Kulgam CRPF Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF पर हुए हमले के बाद रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की साजिश बताया और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Updated: 11 Nov 2026, 8:10 PM IST

Defence Expert Sanjeev Srivastava on Kulgam CRPF Attack

कुलगाम CRPF हमले पर बात करते हुए रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव (फाइल फोटो-ANI)

Kulgam CRPF Attack Update: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों पर हुए हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के बाद अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जिस इलाके में हमला हुआ, उसे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और हमलावरों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन से इसके तार जुड़े होने की आशंका जताई है।

पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर उठाए सवाल

संजीव श्रीवास्तव ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि यह अभी भी भारत के लिए खतरा बना हुआ है। आतंकवादी लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने और ऐसे हमलों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन या हमलावरों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत सही समय आने पर जवाबी कार्रवाई करेगा।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, फायरिंग में 3 जवान घायल

ये भी पढ़ें
terrorist attack

जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री ने जताया दुख

जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री साकीना इटू ने दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सभी के हित में यही है कि इलाके में शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।

नाके पर तैनात CRPF जवानों को बनाया निशाना

दरअसल, बुधवार दोपहर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने CRPF के नाके पर तैनात जवानों पर फायरिंग कर दी थी। इस हमले में तीन जवान घायल हो गए। CRPF के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई। जिस जगह हमला हुआ, वह नेशनल हाईवे से करीब चार किलोमीटर दूर है।

हमलावर गोलीबारी करने के बाद बाइक से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

तीनों घायल जवानों का अस्पताल में इलाज

फायरिंग में घायल तीनों CRPF जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें राकेश दास के पैर में गोली लगी है और उनकी हालत स्थिर है। संतोष चंद्रू के पेट और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। उनकी हालत गंभीर है और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं, सोमवीर सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी है और उनकी हालत भी स्थिर बताई गई है।

इटली से भारत आई सोनिया गांधी को कैसे भाया भारतीय खाना? बताया राजीव गांधी से जुड़ा खास किस्सा

ये भी पढ़ें
Sonia Gandhi Favourite Food,
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.