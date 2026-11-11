ओडिशा में रिटायर्ड डीएफओ की पत्नी की हत्या का आरोपी गुजरात में गिरफ्तार, मोबाइल बंद कर पुलिस को दे रहा था चकमा

सूरत के डीसीपी भावेश रोजिया ने बताया कि आरोपी ने भुवनेश्वर में 76 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या की थी। वह घर में चार से पांच महीने से केयरटेकर के रूप में काम कर रहा था। हत्या के बाद नकदी और सोने के जेवर लेकर लुधियाना होते हुए सूरत पहुंचा था। यहां से दिल्ली जाने की फिराक में था। ओडिशा पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच और वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए नकदी और सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। सूरत और वडोदरा पुलिस ने स्थानीय अदालत से आरोपी का पांच दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे ओडिशा पुलिस को सौंप दिया गया है। अब भुवनेश्वर की लक्ष्मीसागर पुलिस उससे आगे की पूछताछ करेगी।