नीलगिरि के जंगलों में मिली वीरगाथा शिलाएं, 15वीं-16वीं सदी के इतिहास से उठा पर्दा

पहली वीरगाथा शिला तीन खंडों में विभाजित है, जिसमें एक योद्धा की वीरगति और उसकी परलोक यात्रा को दर्शाया गया है। शिला के निचले भाग में योद्धा को भाले से घोड़े पर वार करते हुए दिखाया गया है। उसके सिर पर दाईं ओर झुड़ा, लंबे कानों में बालियां तथा कमर में छोटी तलवार अथवा कटार अंकित है। ऐसे स्मारकों को ‘कुथिरै कूथी पट्टन’ की श्रेणी में रखा है, जो घोड़े पर हमला करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की स्मृति में बनाए जाते थे।