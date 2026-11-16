देशभर में किसके कहने पर हुआ SIR? सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, EC से 48 सवाल पूछना चाहता है INDIA गठबंधन

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की SC में याचिका, (Photo - ANI)
SIR Controversy: इंडिया ब्लॉक के राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती दी है और SIR पर रोक की मांग की है। इंडिया ब्लॉक (INDIA Bloc) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची सौंपी है।
सुप्रीम कोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा दाखिल हलफनामे में 'वोट चोरी' को लेकर उठाए गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। INDIA गठबंधन के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वे ECI (जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं) और IT महानिदेशक से सवाल पूछ सकें। ये सवाल SIR (सिस्टम फॉर इलेक्टोरल रोल) में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिन्होंने 'वोट चोरी' का रास्ता खोल दिया है। 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब भारत निर्वाचन आयोग को देना होगा। इनमें से कुछ सवाल इस प्रकार हैं:
कितने फैसलों पर बाकी दो निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की राय से असहमत थे?
पूरे देश में SIR (सिस्टम फॉर इलेक्टोरल रोल) लागू करने का फैसला किसने लिया?
'फॉर्म 6' (Form 6) को बदलने का फैसला किसने लिया?
ERONET और ECINET को केंद्रीकृत (centralise) करने और मतदाता सूची (voter rolls) तक पहुंच को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसने लिया? पश्चिम बंगाल में मतदाताओं से जुड़ी ऐसी अपीलें, जिन्हें 'आयोग के सामने नहीं लाया गया।
इसमें कहा गया है, 'किसी कदम का बचाव करने में एकमत होना, उस कदम को तय करने में एकमत होने के बराबर नहीं है।'
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए स्पष्ट किया है कि SIR का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। साथ ही, आयोग ने भरोसा दिलाया है कि SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने वाले लोग बिना किसी डर के फॉर्म-6 भरकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सिर्फ इस आधार पर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और अन्य न्यायाधीशों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
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