देशभर में किसके कहने पर हुआ SIR? सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, EC से 48 सवाल पूछना चाहता है INDIA गठबंधन

सुप्रीम कोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा दाखिल हलफनामे में 'वोट चोरी' को लेकर उठाए गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। INDIA गठबंधन के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वे ECI (जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं) और IT महानिदेशक से सवाल पूछ सकें। ये सवाल SIR (सिस्टम फॉर इलेक्टोरल रोल) में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिन्होंने 'वोट चोरी' का रास्ता खोल दिया है। 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब भारत निर्वाचन आयोग को देना होगा। इनमें से कुछ सवाल इस प्रकार हैं: