Punjab Election 2027: राघव चड्ढा को घोषणापत्र समिति में शामिल कर बीजेपी ने क्यों चला दांव? जानिए पार्टी को क्या होगा फायदा

Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी हैं। आगामी चुनावों को लेकर पार्टी ने चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए दो अहम समितियों का गठन किया है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर BJP में शामिल हुए छह राज्य सभा सांसदों को इन समितियों में जगह दी गई है। AAP से BJP में आए राघव चड्ढा को घोषणापत्र समिति का सदस्य बनाया गया है। कभी पंजाब में AAP की चुनावी रणनीति को मजबूत करने वाले राघव चड्ढा अब उसी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के लिए चुनावी वादे तैयार करने में भूमिका निभाएंगे।