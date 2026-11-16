कानपुर वालों को आज से मिलेगा दिल्ली जाने का नया रास्ता, 7 घंटे 28 मिनट में आनंद विहार; जानें कहां-कहां रुकेगी ट्रेन

प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार ट्रेन कानपुर सेंट्रल से दोपहर 3:22 बजे रवाना होगी और करीब रात 10:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन करीब 428 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 28 मिनट में पूरी करेगी। ट्रेन की औसत रफ्तार करीब 57 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की बात कही गई है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल, स्लीपर और एसी थ्री-टियर कोच शामिल होंगे। ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे।