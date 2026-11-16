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कानपुर वालों को आज से मिलेगा दिल्ली जाने का नया रास्ता, 7 घंटे 28 मिनट में आनंद विहार; जानें कहां-कहां रुकेगी ट्रेन

Kanpur Delhi New Train: कानपुर से आनंद विहार के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो रही है। उद्घाटन स्पेशल 428 किमी का सफर 7 घंटे 28 मिनट में तय करेगी। ट्रेन अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Updated: 16 Nov 2026, 1:12 PM IST

Kanpur Anand Vihar Train

कानपुर वालों को आज से मिलेगा दिल्ली जाने का नया रास्ता, फोटो सोर्स- ANI

Kanpur Anand Vihar Express: कानपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए आज यानी 16 नवंबर से एक नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन करीब 428 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 28 मिनट में तय करेगी। इसके रूट में अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं।

रेलवे के मुताबिक, नई ट्रेन कानपुर और दिल्ली के बीच यात्रियों को एक अतिरिक्त विकल्प देगी। खास तौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा जिन्हें कानपुर से दिल्ली के बीच सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाले शहरों में उतरना या चढ़ना होता है।

428 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 28 मिनट में

प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार ट्रेन कानपुर सेंट्रल से दोपहर 3:22 बजे रवाना होगी और करीब रात 10:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन करीब 428 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 28 मिनट में पूरी करेगी। ट्रेन की औसत रफ्तार करीब 57 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की बात कही गई है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल, स्लीपर और एसी थ्री-टियर कोच शामिल होंगे। ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे।

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अलीगढ़ से गाजियाबाद तक कई अहम स्टॉपेज

नई एक्सप्रेस का रूट सिर्फ कानपुर और आनंद विहार तक सीमित नहीं रहेगा। रास्ते में कई प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी। इनमें फफूंद, इटावा, हाथरस जंक्शन, टूंडला जंक्शन, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद जंक्शन शामिल हैं। इसके बाद ट्रेन का अंतिम पड़ाव आनंद विहार टर्मिनल होगा। इन स्टेशनों पर ठहराव होने से कानपुर के साथ-साथ रास्ते के शहरों के यात्रियों को भी दिल्ली और कानपुर के बीच यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

श्रमशक्ति एक्सप्रेस के अलावा मिलेगा नया विकल्प

कानपुर और दिल्ली के बीच श्रमशक्ति एक्सप्रेस पहले से यात्रियों के बीच लोकप्रिय है। हालांकि, नई एक्सप्रेस का रूट अलग होने की वजह से इसका फायदा उन यात्रियों को भी मिलेगा, जिन्हें अलीगढ़, खुर्जा, दादरी या गाजियाबाद जैसे शहरों तक जाना है। दैनिक यात्रियों के साथ-साथ कारोबार, नौकरी और दूसरे कामों से नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी यह ट्रेन उपयोगी साबित हो सकती है।

17 कोच के साथ चलेगी ट्रेन

नई ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे। इसमें जनरल, स्लीपर और एसी थ्री-टियर श्रेणी के कोच शामिल किए गए हैं। रेलवे के मुताबिक, ट्रेन का संचालन प्रयागराज मंडल की टीम करेगी। उद्घाटन के बाद ट्रेन को नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। ट्रेन के नियमित संचालन का अंतिम टाइम टेबल और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी रेलवे की ओर से जारी की जाएगी।

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