दिल्ली में खौफनाक वारदात का CCTV आया सामने, युवती को पीटकर चेंजिंग रूम में ले गया आरोपी; फिर हुई हत्या

Delhi Murder Case: दिल्ली के मोती नगर में युवती शबनम की हत्या के मामले में वारदात से पहले का CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में एक युवक दुकान के भीतर शबनम के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। फुटेज में युवती खुद को बचाने की कोशिश करती और मदद के लिए चीखती दिखाई देती है। इसके बाद आरोपी उसे खींचते हुए दुकान के चेंजिंग रूम की ओर ले जाता है।