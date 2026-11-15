स्वच्छ शहरों की जोड़ी में राजस्थान पिछड़ा, महाराष्ट्र,एमपी-छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी

राजस्थान से जयपुर-बगरू और डूंगरपुर-सागवाड़ा की जोड़ियों को सूची में शामिल किया गया और कुल 70 शहरों की जारी हुई सूची में 65वां और 70 वां स्थान मिला है लेकिन मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम विवरण के अनुसार इन्हें जोडियां नहीं माना गया है क्योंकि इनके मेंटी शहर का मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराई गई चयनित सूची में से चयन नहीं किया गया था। सूची में शामिल मध्यप्रदेश की देवास – सोनकच्छ, उज्जैन- उन्हेल, शाहगंज-बाड़ी और बुदनी-रेहटी को भी इसी वजह से जोड़ी नहीं माना गया है।