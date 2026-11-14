Chhath Puja: छठ शुरू होते ही यमुना पर मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले- 60 फीसदी नदी में लगा सकते हैं डुबकी

Yamuna Cleaning: दिल्ली में छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही यमुना किनारे बने घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। पूजा के दौरान व्रत रखने वाले लोग नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में घाटों पर पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यमुना की स्थिति पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में यमुना के करीब 60 फीसदी हिस्से को इस लायक बनाया गया है कि लोग उसमें उतरकर डुबकी लगा सकें।