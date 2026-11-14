Chhath Puja: छठ शुरू होते ही यमुना पर मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले- 60 फीसदी नदी में लगा सकते हैं डुबकी

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ पूजा की तैयारियों और यमुना की सफाई को लेकर बड़ा दावा किया। (फाइल फोटो-IANS)
Yamuna Cleaning: दिल्ली में छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही यमुना किनारे बने घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। पूजा के दौरान व्रत रखने वाले लोग नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में घाटों पर पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यमुना की स्थिति पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में यमुना के करीब 60 फीसदी हिस्से को इस लायक बनाया गया है कि लोग उसमें उतरकर डुबकी लगा सकें।
मनोज तिवारी ने छठ पूजा के लिए बनाए गए घाटों की व्यवस्था पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बार कई अच्छे घाट तैयार किए गए हैं। इनमें कुछ स्थायी घाट भी शामिल हैं। हालांकि, इन घाटों तक पानी पहुंचाना अभी भी एक चुनौती है।
मनोज तिवारी के मुताबिक, यमुना में बाढ़ आने पर ही स्थायी घाटों तक पर्याप्त पानी पहुंच पाता है। सामान्य दिनों में नदी का जलस्तर कम होने के कारण घाटों का ऊपरी हिस्सा सूखा रह जाता है। इससे छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है।
उन्होंने बताया कि जहां पानी की कमी है, वहां उसका स्तर बढ़ाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि व्रती आसानी से पूजा कर सकें। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं।
यमुना की सफाई को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले करीब डेढ़ साल में नदी के 60 फीसदी हिस्से की हालत इतनी सुधरी है कि लोग उसमें उतरकर डुबकी लगा सकते हैं। उनके मुताबिक, यमुना को साफ करने और उसकी स्थिति बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना किनारे बने घाटों पर पहुंचते हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती पानी में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में घाटों पर पर्याप्त पानी, साफ-सफाई और दूसरी जरूरी सुविधाएं होना बेहद अहम है। अब देखना होगा कि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को घाटों पर किस तरह की व्यवस्था मिलती है।
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नई दिल्ली
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