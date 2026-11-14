Delhi Crime: दिल्ली में खड़ी कार के अंदर मिले महिला और पुरुष के शव, मोहन गार्डन की घटना ने खड़े किए कई सवाल

Delhi Police Investigation: दिल्ली के द्वारका इलाके में एक खड़ी कार के अंदर महिला और पुरुष के शव मिलने का मामला सामने आया है। दोनों कार के अंदर बेहोशी की हालत में मिले थे। बाद में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना 11 नवंबर को मोहन गार्डन इलाके में हुई थी। पुलिस इस मामले की जांच आत्महत्या के एंगल से कर रही है। एक ही कार में दो लोगों की मौत की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।