Delhi Crime: दिल्ली में खड़ी कार के अंदर मिले महिला और पुरुष के शव, मोहन गार्डन की घटना ने खड़े किए कई सवाल

दिल्ली के मोहन गार्डन में कार के अंदर मिले महिला और पुरुष के शव, पुलिस आत्महत्या के एंगल से कर रही जांच। (प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai)
Delhi Police Investigation: दिल्ली के द्वारका इलाके में एक खड़ी कार के अंदर महिला और पुरुष के शव मिलने का मामला सामने आया है। दोनों कार के अंदर बेहोशी की हालत में मिले थे। बाद में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना 11 नवंबर को मोहन गार्डन इलाके में हुई थी। पुलिस इस मामले की जांच आत्महत्या के एंगल से कर रही है। एक ही कार में दो लोगों की मौत की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, 11 नवंबर को मोहन गार्डन इलाके में एक कार के अंदर महिला और पुरुष के बेहोश होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने कार के अंदर देखा तो दोनों बेसुध हालत में थे। इसके बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिला और पुरुष कार के अंदर किस हालात में पहुंचे थे? दोनों वहां कब से मौजूद थे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान चली गई? पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
एक ही कार में दो लोगों की मौत का मामला होने के कारण पुलिस आत्महत्या के पहलू से भी जांच कर रही है। जांच में यह समझने की कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच क्या संबंध था और घटना से पहले उनके साथ क्या परिस्थितियां बनी थीं। हालांकि, फिलहाल पुलिस की जांच का मुख्य आधार घटना से जुड़े तथ्य हैं।
द्वारका के मोहन गार्डन में हुई इस घटना को लेकर पुलिस हर पहलू को समझने में जुटी है। कार के अंदर दोनों के बेहोश मिलने से लेकर उनकी मौत तक के घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर दोनों की मौत की वजह क्या रही।
दिल्ली में हुई इस घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों से ही यह साफ हो सकेगा कि उस दिन कार के अंदर आखिर क्या हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़