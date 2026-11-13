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Delhi Weather Alert: नवंबर आधा बीतने को, फिर भी दिल्ली में गर्मी का अहसास! अब इस तारीख से बदलेगा मौसम

Delhi Weather Update: दिवाली के बाद भी दिल्ली में सर्दी का असर कम है। मौसम विभाग के मुताबिक, 16 से 19 नवंबर के बीच रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 13 Nov 2026, 11:36 AM IST

Delhi Weather Alert Today

दिल्ली में सुबह के समय धुंध और स्मॉग के बीच से गुजरते वाहन। राजधानी में ठंड बढ़ने के साथ सुबह के मौसम में बदलाव के आसार हैं। (फाइल फोटो-IANS)

Delhi Weather Alert Today: नवंबर का महीना आधा बीतने वाला है और दिवाली भी निकल चुकी है, लेकिन दिल्ली वालों को अब तक सर्दी का इंतजार है। आमतौर पर इस समय तक सुबह और रात में ठंड बढ़ने लगती है। इस बार हालात कुछ अलग हैं। सुबह हल्की ठंड जरूर महसूस होती है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलते ही गर्मी का अहसास होने लगता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में सर्दी आखिर कब जोर पकड़ेगी?

मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, राजधानी में फिलहाल रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी ठंड का असर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। 12 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री दर्ज किया गया। 13 नवंबर को भी तापमान में किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है।

16 नवंबर के बाद बदल सकता है मौसम (Delhi Weather Forecast)

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 14 नवंबर तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री के आसपास रह सकता है। 15 नवंबर को इसमें हल्की गिरावट आने की संभावना है और पारा 15 से 17 डिग्री तक पहुंच सकता है।

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हालांकि, असली बदलाव 16 नवंबर के बाद देखने को मिल सकता है। मौसम के अनुमान के मुताबिक, 16 से 19 नवंबर के बीच रात के तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसका असर सुबह और देर रात के मौसम पर दिखाई देगा। लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा ठंड महसूस होने लगेगी।

दिल्ली में अगले दिनों का संभावित तापमान (Weather in Delhi)

तारीखन्यूनतम तापमानअधिकतम तापमान
13 नवंबर16–18°C28–30°C
14 नवंबर16–18°C27–29°C
15 नवंबर15–17°C26–28°C
16 नवंबरतापमान में गिरावट के आसार26–27°C
17 नवंबरतापमान में गिरावट के आसार26°C के आसपास
18 नवंबरठंड बढ़ने की संभावना26°C के आसपास
19 नवंबररात में और गिरावट के आसारपूर्वानुमान उपलब्ध नहीं

स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और उपलब्ध मौसम पूर्वानुमान। 16 से 19 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है।

दिन में धूप, सुबह-शाम हल्की ठंड (Weather Delhi 10 Days)

फिलहाल दिल्ली में दिन का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहने वाला है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और सुबह के समय कुछ इलाकों में धुंध भी देखने को मिल सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के आसपास रहने से धूप में गर्मी बनी रहेगी। शाम और रात के समय तापमान गिरने से हल्की ठंड महसूस होगी।

अभी कड़ाके की ठंड के लिए करना होगा इंतजार (Delhi Today Weather)

मौसम के मौजूदा रुख को देखें तो नवंबर के तीसरे सप्ताह से दिल्ली में सर्दी का असर बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, तापमान में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि अचानक कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। फिलहाल बदलाव धीरे-धीरे होने के आसार हैं। दिसंबर नजदीक आने के साथ ठंड और बढ़ सकती है।

यानी दिल्ली वालों को अभी कुछ दिन और गर्म धूप के बीच गुजारने होंगे। सुबह और रात में हल्के गर्म कपड़े काम आ सकते हैं, लेकिन तेज सर्दी के लिए अभी इंतजार बाकी है।

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