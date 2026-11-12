Delhi Pollution: दिवाली के पटाखे ही नहीं, ये चीजें भी बना रही हैं दिल्ली की हवा जहरीली, वैज्ञानिक ने बताई बड़ी वजह

Delhi AQI: दिल्ली की हवा हर साल सर्दियां शुरू होते ही खराब होने लगती है। दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता है तो पटाखों और पराली जलाने को इसकी बड़ी वजह बताया जाता है। लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक सुनील दहिया का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, बिजलीघर, कूड़ा जलाना और कचरे का सही इंतजाम नहीं होना भी हवा को लगातार जहरीला बना रहा है। उनका कहना है कि योजनाएं बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उन पर सही तरीके से काम हो।