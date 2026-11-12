AIIMS के पास फूल बेचकर घर चलाने निकली थी महिला, बीच सड़क पर उसके साथ जो हुआ, वीडियो देख भड़के लोग

जानकारी के मुताबिक, महिला AIIMS के पास सड़क किनारे फूल बेच रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। महिला के साथ हुई इस घटना को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि, यह वीडियो घटना के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर सामने आया। देखते ही देखते यह चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में महिला के साथ हो रही मारपीट देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सड़क पर अपना काम कर रही महिला के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया?