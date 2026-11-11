सोनिया गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाबरी विध्वंस पर बयान का सुशील शिंदे ने किया बचाव

इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली और धार्मिक समुदायों से जुड़े उनके बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नजरिया धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज की भावना के अनुरूप नहीं है। सोनिया गांधी की किताब में मोदी से जुड़े संदर्भों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोज ने BJP और RSS के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की आबादी को हिंदू और मुस्लिम जैसे अलग-अलग समूहों में बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं।