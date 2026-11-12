Delhi Accident: सोनिया विहार में डंपर ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत, 5 घायल

Delhi Fire Service: राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पुस्ता नंबर 5 के पास एक डंपर ट्रक ने ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े और दमकल विभाग को सूचना दी।