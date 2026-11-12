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Delhi Accident: सोनिया विहार में डंपर ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत, 5 घायल

Delhi Dumper Accident: दिल्ली के सोनिया विहार में पुस्ता नंबर 5 के पास डंपर और ऑटो-रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। एक बच्ची सुरक्षित है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 12 Nov 2026, 12:18 PM IST

Auto Rickshaw Accident

दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई। (फोटो सोर्स- Ai Generated Photo)

Delhi Fire Service: राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पुस्ता नंबर 5 के पास एक डंपर ट्रक ने ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े और दमकल विभाग को सूचना दी।

जानकारी के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब सोनिया विहार में पुस्ता नंबर 5 के पास डंपर और ऑटो-रिक्शा की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। वहीं, पांच अन्य लोग घायल हो गए। सड़क पर अचानक हुए इस हादसे से आसपास के लोग भी घबरा गए।

हादसे में एक बच्ची गंभीर घायल

सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायलों को बाहर निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, हादसे में घायल एक बच्ची को भी अस्पताल ले जाया गया है। बच्ची सुरक्षित है। हादसे में घायल बाकी लोगों को भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। मौके पर मौजूद लोग घायलों की मदद करने में जुटे रहे। वहीं, तीन लोगों की मौत की खबर से उनके परिवारों में मातम छा गया। एक सड़क हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी को अचानक बदल दिया।

पांच घायलों का इलाज जारी

दिल्ली की सड़कों पर डंपर और दूसरे भारी वाहनों की आवाजाही के बीच छोटे यात्री वाहनों में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा भी बड़ा सवाल है। ऑटो जैसे छोटे वाहन में सफर करने वाले लोग बड़े वाहनों की टक्कर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में भारी वाहनों को चलाते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

सोनिया विहार में हुआ यह हादसा एक बार फिर बताता है कि सड़क पर जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। हादसे में घायल पांच लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि बच्ची के सुरक्षित होने की जानकारी से कुछ राहत मिली है।

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