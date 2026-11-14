Delhi Pollution: दिल्ली की फिजा में अभी नहीं लौटी राहत, IIT और ITO के आंकड़ों ने खोली प्रदूषण की पोल

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा घटा, लेकिन कई इलाकों में हवा अब भी बेहद खराब। (फोटो सोर्स-ANI)
IIT Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोगों को अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। शनिवार को राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 349 दर्ज किया गया। एक दिन पहले के मुकाबले इसमें गिरावट जरूर आई है, लेकिन दो इलाकों में AQI 400 के पार रहने से हालात की गंभीरता बनी हुई है।
शुक्रवार को दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई थी। उस दिन AQI 400 के पार पहुंच गया था। सुबह से दोपहर करीब 12 बजे तक राजधानी में हवा गंभीर श्रेणी में रही। शनिवार को प्रदूषण का स्तर कुछ नीचे आया, लेकिन ज्यादातर इलाकों में हवा अब भी सांस लेने के लिए अच्छी नहीं है।
शनिवार को IIT दिल्ली में सबसे ज्यादा 419 AQI दर्ज किया गया। वहीं, ITO का AQI 414 रहा। इन दोनों इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इसके अलावा चांदनी चौक में 395, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 390 और आनंद विहार में 389 AQI दर्ज किया गया।
राजधानी के दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा रहा। रोहिणी में AQI 366 और नरेला में 359 दर्ज किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह आंकड़ा 348 रहा, जबकि आरके पुरम में 315 दर्ज किया गया। इन इलाकों में हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI से पता चलता है कि किसी इलाके की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, AQI 0 से 50 तक रहने पर हवा अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम श्रेणी में आती है।
इसी तरह 201 से 300 तक AQI होने पर हवा खराब मानी जाती है। 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में रखी जाती है।
|इलाका
|AQI
|हवा की श्रेणी
|IIT दिल्ली
|419
|गंभीर
|ITO
|414
|गंभीर
|चांदनी चौक
|395
|बहुत खराब
|JNU
|390
|बहुत खराब
|आनंद विहार
|389
|बहुत खराब
|रोहिणी
|366
|बहुत खराब
|नरेला
|359
|बहुत खराब
|दिल्ली एयरपोर्ट
|348
|बहुत खराब
|आरके पुरम
|315
|बहुत खराब
|दिल्ली का औसत
|349
|बहुत खराब
नोट: AQI के आंकड़े 14 नवंबर, शनिवार के हैं।
दिल्ली की हवा में PM2.5 और PM10 प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कण हैं। शनिवार को औसत AQI में मामूली गिरावट के बावजूद IIT दिल्ली और ITO जैसे इलाकों में हालात गंभीर बने रहे। ऐसे में साफ है कि राजधानी के लोगों को प्रदूषण से पूरी राहत मिलने का अभी इंतजार है।
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