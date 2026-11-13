दिल्ली की जिला अदालतों में बड़ा फेरबदल, ‘नौकरी के बदले जमीन’ और IRCTC केस देख रहे जज भी बदले

हाई कोर्ट के आदेश में तबादले वाले न्यायिक अधिकारियों को अपने लंबित मामलों में सुरक्षित किए गए फैसलों और आदेशों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। आदेश के मुताबिक, ऐसे मामलों में संबंधित जजों को निर्धारित तारीख पर फैसला या आदेश सुनाना होगा। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो उन्हें अधिकतम दो से तीन सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया है। इसका मकसद उन मामलों में अनावश्यक देरी को रोकना है, जिनमें सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला पहले ही सुरक्षित किया जा चुका है।