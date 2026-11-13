‘पानी-बिजली खरीद सकता हूं, लेकिन हवा नहीं’, प्रदूषण से क्यों दिल्ली-NCR छोड़ रहे प्रोफेशनल्स?

मार्च में जब उन्हें दूसरे शहर में नौकरी का मौका मिला तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और दिल्ली-NCR छोड़कर पुणे चले गए।

दिल्ली-NCR अब हर किसी की पहली पसंद नहीं दशकों से दिल्ली-NCR बेहतर नौकरी और बड़े अवसरों की तलाश करने वालों के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स और उद्यमियों के लिए अब यह इलाका करियर बनाने या परिवार बढ़ाने की पहली पसंद नहीं रह गया है। लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण, सड़कों और आसपास की धूल तथा बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं लोगों को दूसरे शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। इन लोगों को लगता है कि दूसरे शहरों में उन्हें काम के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता भी मिल सकती है।