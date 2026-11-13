‘पानी-बिजली खरीद सकता हूं, लेकिन हवा नहीं’, प्रदूषण से क्यों दिल्ली-NCR छोड़ रहे प्रोफेशनल्स?

प्रदूषण से क्यों दिल्ली-NCR छोड़ रहे प्रोफेशनल्स? फोटो सोर्स- ANI
Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR लंबे समय से बेहतर नौकरी, कारोबार और करियर के अवसरों की तलाश में देशभर से लोगों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन अब प्रदूषण, धूल और खराब होती बुनियादी सुविधाओं के चलते कुछ प्रोफेशनल्स और कारोबारी दिल्ली-NCR छोड़कर दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेहतर करियर के साथ अच्छी जीवन गुणवत्ता भी जरूरी है। बता दें कि यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर आधारित है।
30 साल के अमन राज कभी घंटों क्रिकेट मैदान पर अभ्यास किया करते थे। स्कूल के दिनों में बिहार की राज्य टीम के लिए पेशेवर क्रिकेट खेल चुके अमन को खेल के अलावा दिल्ली का स्ट्रीट फूड भी पसंद था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों में वह अक्सर मोमोज और शावरमा खाने जाया करते थे। लेकिन पिछले करीब एक दशक में उनकी जिंदगी काफी बदल गई। बाहर शारीरिक मेहनत करने पर उनकी तबीयत खराब होने लगी और सड़क किनारे खाने से धूल के कारण उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। उनका कहना है कि सुबह कार को कितनी भी अच्छी तरह साफ कर लें, शाम तक उस पर धूल की परत जम जाती थी।
गुरुग्राम के सेक्टर 23A में किराए के फ्लैट में रहने के दौरान उनके घर के सामने एक पार्क भी था, लेकिन धूल की वजह से वह वहां सिर्फ एक बार गए। IT प्रोफेशनल अमन उस समय American Express में काम कर रहे थे।
अमन ने बताया कि पिछले कई वर्षों से चीजें धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही थीं। जब भी वह अपने गृह शहर रांची से दिल्ली लौटते थे, उनका गला जलने लगता था। आखिरकार उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की जीवनशैली लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल है। अमन के मुताबिक, वह अपनी उम्र के 20वें दशक के आखिरी दौर में पहुंच चुके थे और स्वास्थ्य से समझौता करके इस तरह नहीं रह सकते थे।
मार्च में जब उन्हें दूसरे शहर में नौकरी का मौका मिला तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और दिल्ली-NCR छोड़कर पुणे चले गए।
दिल्ली-NCR अब हर किसी की पहली पसंद नहीं दशकों से दिल्ली-NCR बेहतर नौकरी और बड़े अवसरों की तलाश करने वालों के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स और उद्यमियों के लिए अब यह इलाका करियर बनाने या परिवार बढ़ाने की पहली पसंद नहीं रह गया है। लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण, सड़कों और आसपास की धूल तथा बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं लोगों को दूसरे शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। इन लोगों को लगता है कि दूसरे शहरों में उन्हें काम के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता भी मिल सकती है।
अमन के घर से ज्यादा दूर नहीं रहने वाले 35 वर्षीय नीरज सांचेती भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। मार्केटिंग एजेंसी चलाने वाले नीरज की बेटी बार-बार बीमार पड़ने लगी तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बढ़ गई। प्रदूषण के महीनों में उन्होंने बेटी की आउटडोर गतिविधियां सीमित कर दीं। उसका बाहर जाना मुख्य रूप से प्लेस्कूल तक ही सीमित रह गया। नीरज और उनकी पत्नी को भी प्रदूषण के दौरान ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहना पड़ता था।
इस साल दिवाली के कई दिन बाद तक भी दिल्ली-NCR की हवा में सुधार नहीं हुआ। इसके बजाय वायु गुणवत्ता और खराब होती गई। शुक्रवार को दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। ऐसे में दिल्ली-NCR में रहने वाले कई परिवारों के सामने अब सिर्फ नौकरी और कमाई का सवाल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है।
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नई दिल्ली
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