Stamp Duty: समझौते पर पहले कहां हुए हस्ताक्षर, इससे तय नहीं होगी स्टांप ड्यूटी; दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अगर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की जगह के आधार पर स्टांप ड्यूटी तय की जाएगी तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह व्यक्ति संयोग से किस शहर में मौजूद था। अदालत ने कहा कि आज कारोबार करने का तरीका बदल गया है। एक ही समझौते पर अलग-अलग शहरों में बैठकर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऐसे में पहले हस्ताक्षर की जगह को ही कानून तय करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।