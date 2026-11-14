Chhath Puja: 23 साल पुरानी परंपरा पर हाईकोर्ट की रोक, दिल्ली के इस पार्क में नहीं होगी छठ पूजा

Delhi Chhath Puja News: दिल्ली के नारायणा गांव स्थित चिंटू पार्क में इस साल छठ पूजा नहीं होगी। यहां पिछले 23 साल से पूजा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बार इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि लंबे समय से किसी पार्क में धार्मिक आयोजन होने से वहां हर बार पूजा करने का अधिकार नहीं मिल जाता। पार्क आम लोगों के इस्तेमाल और हरियाली बनाए रखने के लिए होते हैं।