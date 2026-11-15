‘मेरी बेटी की हत्या उसके देवर ने की’, 19 वर्षीय शबनम की मौत पर पिता का आरोप; बोले- छह लोगों को मिले सजा

पिता ने बातचीत के दौरान डेढ़ साल पुराने विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि डेढ़ साल पहले परिवार में झगड़ा हुआ था। उस समय भी मारपीट की शिकायत की गई थी। बाद में, मई महीने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। सुलहनामा होने के बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी। सोने लाल के अनुसार, उनकी दो बेटियां उस परिवार में ब्याही गई हैं। समझौते के बाद बड़े बेटे और उसके माता-पिता ने बातचीत बंद कर दी थी। सिर्फ मंझली बेटी और मंझले दामाद से ही बात होती थी। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल पहले हुई लड़ाई की शिकायत भी की गई थी और उस मामले में तारीखें भी पड़ी थीं। पुलिस अब इस पुराने विवाद को भी जांच में शामिल कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पुराने झगड़े का इस हत्या से कोई संबंध है, या फिर हत्या के पीछे कोई और कारण है।