मेकेदातु बांध बना तो क्या बर्बाद हो जाएगी तमिलनाडु की खेती? फिर आमने-सामने आए दो राज्य के कांग्रेस नेता

Karnataka Tamil Nadu Water Dispute: कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। इस मुद्दे पर कर्नाटक और तमिलनाडु के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां शिवकुमार ने परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के सामने पक्ष रखने की बात कही, वहीं टैगोर ने आशंका जताई कि बांध बनने से तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र की कृषि को भारी नुकसान होगा।