15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bengal News: ‘पूरी दुनिया को आपसे शिकायत है’, अभिषेक बनर्जी पर दिलीप घोष का तंज, बोले- अब पुलिस शिकायत पर कर रही कार्रवाई

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पुलिस कार्रवाई को लेकर अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि पूरी दुनिया को उनसे शिकायत है। वहीं, अभिषेक ने पुलिस नोटिस और बुलडोजर कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Updated: 15 Nov 2026, 9:51 AM IST

West Bengal Politics

बीजेपी नेता दिलीप घोष (बाएं) और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (Photo-IANS)

Abhishek Banerjee FIR: पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस सत्ता में बैठे लोगों की सुनती थी, लेकिन अब उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन पूरी दुनिया को आपसे शिकायत है।

इस दौरान बीजेपी नेता घोष ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोपों को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तो क्या पुलिस बीजेपी की हो गई है? पुलिस तो पुलिस है। किसी के खिलाफ शिकायत है तो दर्ज कराइए। जबकि पूरी दुनिया को आपसे शिकायत है।

Patrika Explainer: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सियासी दांव! संसद का बदला समीकरण, सदन में सरकार-विपक्ष के पास कितनी पावर, जानें नंबर गेम

ये भी पढ़ें
Delimitation Bill

FIR के मामले में पुलिस के सामने पेश हुए थे अभिषेक बनर्जी

बता दें कि बीजेपी नेता दिलीप घोष की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब एक दिन पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन में पेश हुए थे। 

दरअसल, सांसद बनर्जी गिरिश पार्क थाने में 31 अक्टूबर को दर्ज एक नई FIR के सिलसिले में जांच अधिकारी के सामने पहुंचे थे। यह FIR पुलिस के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज शिकायत के आधार पर की गई है।

पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है।

अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? 

पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब वह पेश हुए और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।

बनर्जी ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि पुलिस का नोटिस भेजकर या बुलडोजर चलाकर मुझे डरा देंगे। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए या मेरा गला घोंट दीजिए, लेकिन मेरा सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा।

बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

इस दौरान उन्होंने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास के पास हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। बनर्जी ने दावा किया कि जिस अस्थायी ढांचे को हटाया गया, वह उनका निजी निर्माण नहीं था, बल्कि सरकार ने उसे बनवाया था और वहां पुलिसकर्मी बैठते थे।

उन्होंने कहा कि वहां एक पुलिस कैंप और दो चौकियां थीं, जिन्हें हटाया गया है। बनर्जी ने बीजेपी से अपील की कि फुटपाथ पर बैठकर रोजी-रोटी कमाने वाले गरीब लोगों को न हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चलाना है तो मुझ पर चलाइए, गरीब लोगों पर नहीं।

‘भारत समिट’ को बीजेपी ने बताया ‘भारत विरोधी समिट’, शशि थरूर के बयान पर तेलंगाना BJP अध्यक्ष का पलटवार

ये भी पढ़ें
Shashi Tharoor News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.