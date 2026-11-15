Bengal News: ‘पूरी दुनिया को आपसे शिकायत है’, अभिषेक बनर्जी पर दिलीप घोष का तंज, बोले- अब पुलिस शिकायत पर कर रही कार्रवाई

Abhishek Banerjee FIR: पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस सत्ता में बैठे लोगों की सुनती थी, लेकिन अब उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन पूरी दुनिया को आपसे शिकायत है।