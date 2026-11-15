दिल्ली से जयपुर तक ट्रैफिक का कहर: हर साल 5 से 7 दिन जाम में बर्बाद, परिवार का वक्त और सेहत दोनों दांव पर

Traffic Congestion in India: ट्रैफिक का दबाव अब परिवार के साथ बिताए जाने वाले अनमोल समय पर सीधा असर डाल रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बढ़ते यातायात दबाव की मार सिर्फ जेब और समय पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि यह लोगों की मानसिक और शारीरिक सेहत को भी प्रभावित कर रही है। यानी परिवार के साथ बिताया जाने वाला क्वालिटी टाइम का एक हिस्सा लोगों का ट्रैफिक दबाव में गुजर रहा है। नतीजतन इस दबाव को कम करने के लिए बच्चों के स्कूल जाते समय ऑफिस के लिए निकलना और फिर ऑफिस से लौटने पर बच्चों का बेड टाइम हो जाना दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सड़कों पर रेंगती गाड़ियां केवल महंगा ईंधन ही नहीं फूंक रहीं, बल्कि परिवार के हिस्से का आपसी संवाद और सुकून भी छीन रही हैं।