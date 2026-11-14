मेकेदातु पर विजय बनाम शिवकुमार: 16 नवंबर को पीएम मोदी से मिल सकते हैं तमिलनाडु के सीएम

उन्होंने बताया कि कर्नाटक में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शिवकुमार के अनुसार, परियोजना के लिए जरूरी वन भूमि की भरपाई के लिए 5,400 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की पहचान कर ली गई है और इससे जुड़ा काम चल रहा है। उन्होंने दोनों राज्यों से टकराव छोड़कर सहयोग करने की अपील की। ​​डीके शिवकुमार ने कहा कि वह विजय से अनुरोध करेंगे कि वे परियोजना का खुद जायजा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजें। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कर्नाटक के रुख को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि तमिलनाडु सरकार हर हाल में इस बांध का विरोध करेगी।