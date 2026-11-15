रेवंत रेड्डी से अनबन या पार्टी में बढ़ती नाराजगी, आखिर मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना प्रभारी पद से क्यों हटाया?

बीएम संदीप को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का तेलंगाना प्रभारी नियुक्त किया (फोटो सोर्स-@PrincuVaishya)
Meenakshi Natarajan: कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने संगठनात्मक नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी समेत राज्य के कई प्रभावशाली नेताओं के साथ मतभेद सामने आए थे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े विवाद और राज्यसभा के लिए उनका नामांकन खारिज होने के बाद भी पार्टी में नाराजगी की खबरें आई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन को इस पद से हटाने के पीछे क्या वजह रही?
आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना के चलते खुद पार्टी आलाकमान से संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, उनकी विदाई की वजह कुछ और भी रही। फरवरी 2025 में पद संभालने के बाद से ही उनका कार्यकाल विवादों में रहा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'राज्य के नेतृत्व के साथ काम करना आसान नहीं है। यहां नेताओं के अहंकार काफी बड़े हैं। अगर आप राज्य के पिछले कुछ प्रभारियों को देखें, जिनमें दीपा दासमुंशी, माणिकम टैगोर और अन्य शामिल हैं, तो सभी के राज्य नेतृत्व के साथ मतभेद रहे हैं।'
बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी ने आलाकमान से शिकायत की थी कि नटराजन की सीधी और सादगीपूर्ण कार्यशैली उत्तर भारत में भले ही कारगर हो, लेकिन तेलंगाना की आक्रामक राजनीति में इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा, पद संभालने के सिर्फ एक महीने बाद ही वह हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन खाली कराने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे छात्रों और नागरिक संगठनों के समर्थन में उतर आई थी। इससे राज्य कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हो गए थे। इस साल जून में उनका राज्यसभा नामांकन खारिज होना भी विवाद की वजह बना। नटराजन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
कर्नाटक के चिकमगलूरु के रहने वाले बीएम संदीप ने कांग्रेस में अपनी पहचान एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर बनाई है। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में पार्टी के छात्र संगठन NSUI से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। इसके बाद वे चिकमगलूरु नगर परिषद के सदस्य भी बने। संदीप को संगठन में काम करने का करीब आठ साल का अनुभव है। तेलंगाना की जिम्मेदारी मिलने से पहले वे आठ साल तक AICC सचिव के पद पर रहे और इस दौरान महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्यों में पार्टी संगठन का काम संभाला। हाल ही में हुए केरल विधानसभा चुनावों के दौरान भी वे चर्चा में आए थे। वहां उन्होंने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मिलकर काम किया और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया, जिसका फायदा पार्टी को मिला।
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