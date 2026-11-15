रेवंत रेड्डी से अनबन या पार्टी में बढ़ती नाराजगी, आखिर मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना प्रभारी पद से क्यों हटाया?

कर्नाटक के चिकमगलूरु के रहने वाले बीएम संदीप ने कांग्रेस में अपनी पहचान एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर बनाई है। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में पार्टी के छात्र संगठन NSUI से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। इसके बाद वे चिकमगलूरु नगर परिषद के सदस्य भी बने। संदीप को संगठन में काम करने का करीब आठ साल का अनुभव है। तेलंगाना की जिम्मेदारी मिलने से पहले वे आठ साल तक AICC सचिव के पद पर रहे और इस दौरान महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्यों में पार्टी संगठन का काम संभाला। हाल ही में हुए केरल विधानसभा चुनावों के दौरान भी वे चर्चा में आए थे। वहां उन्होंने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मिलकर काम किया और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया, जिसका फायदा पार्टी को मिला।