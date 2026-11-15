Delhi AQI Today: दिल्ली की हवा में घुलता जहर: IIT दिल्ली में AQI 425, अब डायबिटीजज का खतरा भी बढ़ा

Delhi AQI Today : सिर्फ़ फेफड़े नहीं, अब शुगर भी निशाने पर! दिल्ली के प्रदूषण पर नई स्टडी ने बढ़ाई चिंता (फोटो सोर्स:X/airnewsalerts)
Delhi air Pollution Very Poor: समाचार एजेंसी एएनआई ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के हवाले से बताया कि रविवार सुबह 7:05 बजे तक दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की चादर बनी रही। हवा में PM10 और PM2.5 जैसे बारीक कण सबसे बड़े खलनायक बने हुए हैं। कई निगरानी केंद्रों पर हालात 'गंभीर' श्रेणी तक पहुंच गए।
सबसे बुरा हाल IIT दिल्ली के आसपास रहा, जहां AQI 425 मापा गया। ITO पर 415 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 403 दर्ज हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस और पूसा में 402-402, जबकि बुराड़ी क्रॉसिंग पर 400 रहा। पंजाबी बाग (386), जेएनयू (383) और अक्षरधाम (365) भी 'बेहद खराब' दायरे में हैं। आरके पुरम में 339, ओखला फेज-2 में 330 और मैदान गढ़ी में 325 दर्ज हुआ।
कुछ इलाकों को थोड़ी राहत जरूर मिली। नजफगढ़ में AQI 298, आईएमडी लोदी रोड (आईआईटीएम) में 280 और इग्नू-मैदान गढ़ी में 278 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। छावनी क्षेत्र में 165 के साथ हवा 'मध्यम' रही। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पहले ही 6 नवंबर को एनसीआर और आसपास के इलाकों में ग्रैप-3 लागू करने का आदेश दे चुका है।
इसी बीच 'जर्नल ऑफ वैस्कुलर डिजीजेज' में छपे एक अहम अध्ययन ने चिंता और गहरी कर दी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पीएम 2.5 जैसे महीन कणों के लंबे संपर्क से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा 10 से 16 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष दुनिया भर के 20 करोड़ से ज्यादा संचयी प्रतिभागी-अवलोकनों के विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन कहता है कि वायु प्रदूषण अब सिर्फ दिल और फेफड़ों की समस्या नहीं, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज़्म को बिगाड़ने वाला बड़ा कारक है। दक्षिण एशिया जैसे ज्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्रों के लिए इसके गहरे मायने हैं।
इस शोध के सह-लेखकों में पद्मश्री से सम्मानित डॉ. अनूप मिश्रा भी शामिल हैं, जो फोर्टिस सी-डॉक अस्पताल (डायबिटीज एवं संबद्ध विज्ञान) के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं। उनके साथ यशेंद्र सेठी, निर्जा काका, सौरभ सिंघल, मानवी वासुदेव और जुसेप्पे बियोंडी-ज़ोक्काई ने भी काम किया।
सीपीसीबी की श्रेणियों में 201 से 300 के बीच AQI 'खराब', 301 से 400 'बेहद खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है। ग्रैप के तीसरे चरण में आम तौर पर निर्माण कार्यों और कुछ पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर पाबंदियां लगती हैं। विशेषज्ञ ऐसे दिनों में सुबह की सैर टालने, घर की खिड़कियां बंद रखने और बाहर निकलते समय एन-95 मास्क पहनने की सलाह देते हैं। डायबिटीज के मरीज़ों और बुज़ुर्गों को खास सावधानी बरतनी चाहिए।
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