Delhi AQI Today: दिल्ली की हवा में घुलता जहर: IIT दिल्ली में AQI 425, अब डायबिटीजज का खतरा भी बढ़ा

इसी बीच 'जर्नल ऑफ वैस्कुलर डिजीजेज' में छपे एक अहम अध्ययन ने चिंता और गहरी कर दी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पीएम 2.5 जैसे महीन कणों के लंबे संपर्क से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा 10 से 16 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष दुनिया भर के 20 करोड़ से ज्यादा संचयी प्रतिभागी-अवलोकनों के विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन कहता है कि वायु प्रदूषण अब सिर्फ दिल और फेफड़ों की समस्या नहीं, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज़्म को बिगाड़ने वाला बड़ा कारक है। दक्षिण एशिया जैसे ज्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्रों के लिए इसके गहरे मायने हैं।