सोनम वांगचुक 60 दिन के लिए हाउस अरेस्ट, रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर रोक, जानें पूरा मामला

लद्दाख प्रशासन ने 4 दिसंबर को सभी आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDC) के चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया है। वर्ष 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला बड़ा चुनावी आयोजन होगा। इन आठ परिषदों में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रशासन के कार्यक्रम के अनुसार, 17 नवंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 20 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक संपन्न होगी।