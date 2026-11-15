‘बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने संसद नहीं आया कांग्रेस का एक भी नेता’, सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस का कोई अन्य नेता भी वहां श्रद्धांजलि देने नहीं आया। त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर विदेशों में भारत के खिलाफ बोलने और हैदराबाद में कथित तौर पर देश को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय समाज के गौरव के प्रतीक हैं, उनके लिए राहुल गांधी दो मिनट का समय भी नहीं निकाल सके।