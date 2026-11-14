Rahul Gandhi Phone Tapping: फोन टैपिंग पर बीजेपी का पलटवार, नकवी बोले- कांग्रेस को हर तरफ जासूसी ही दिखती है

नकवी ने पुराने यूपीए शासन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय अपने ही गृह और वित्त मंत्री की जासूसी कराई गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हर कुछ घंटों में नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं। नकवी के मुताबिक, पार्टी को पहले अपनी स्थिति संभालनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो नेता अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, वे पूरे देश को संभालने की बात करते हैं।