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Rahul Gandhi Phone Tapping: फोन टैपिंग पर बीजेपी का पलटवार, नकवी बोले- कांग्रेस को हर तरफ जासूसी ही दिखती है

Mukhtar Abbas Naqvi Latest Statement: राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को हर वक्त जासूसी ही दिखाई देती है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 14 Nov 2026, 4:26 PM IST

BJP vs Congress

राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप पर बीजेपी नेताओं मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना। (फोटो सोर्स-IANS)

BJP vs Congress: राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके आरोपों पर सवाल उठाए हैं। नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें जासूसी की आदत रही है, उन्हें हर वक्त जासूसी ही दिखाई देती है। वहीं, शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसी को राहुल गांधी का फोन टैप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

राहुल गांधी ने 13 नवंबर को एक ऑनलाइन बातचीत के दौरान आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके फोन में उनके आरोपों से जुड़े सबूत हैं।

नकवी ने पुराने यूपीए शासन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय अपने ही गृह और वित्त मंत्री की जासूसी कराई गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हर कुछ घंटों में नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं। नकवी के मुताबिक, पार्टी को पहले अपनी स्थिति संभालनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो नेता अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, वे पूरे देश को संभालने की बात करते हैं।

झारखंड के मामले पर भी कांग्रेस को घेरा

मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड में एक आदिवासी किशोरी से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कई मुद्दों पर अपनी सुविधा के हिसाब से बोलता है। नकवी ने आरोप लगाया कि इस मामले में भी कांग्रेस का रवैया चुनिंदा रहा है।

शाहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी को घेरा

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें बेवजह के आरोप लगाने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी ने फोन टैपिंग को नया मुद्दा बना लिया है, जबकि किसी को भी उनका फोन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुसैन ने उन्हें ऐसी गलतफहमी से बाहर आने की सलाह दी।

इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा पर भी बात रखी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को लेकर दावा किया कि दोनों की नजर एक ही वोट बैंक पर है और इसी वजह से उनके बीच मुकाबला है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों दल अपने-अपने समर्थकों को साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं।

राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप के बाद बीजेपी नेताओं के इन बयानों से सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है।

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