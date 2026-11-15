छठ घाट पर पहुंचे सौरभ भारद्वाज, यमुना के प्रदूषित पानी को लेकर दी चेतावनी; BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने छठ पूजा के लिए कृत्रिम घाट बनाने और समितियों को सरकारी सहायता देने की व्यवस्था शुरू की थी। उनके मुताबिक, मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को जारी रखा है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लोग अपनी-अपनी राजनीतिक विचारधारा और पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद छठ पूजा समितियों को सरकारी सहायता मिलती रही। उन्होंने मांग की कि आगे भी यही व्यवस्था जारी रहनी चाहिए और सरकार को लोगों को किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।