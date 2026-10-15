Indian Railways: राजस्थान को इंडियन रेलवे की बड़ी सौगात- ‘त्योहारी’ स्पेशल ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल, जानें किन-किन रूट्स के यात्रियों को फ़ायदा?

आगामी त्योहारी सीजन में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान अतिरिक्त यात्रीभार को सुगमता से संभालने के उद्देश्य से राजस्थान के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन द्वारा ली गई इस पहल के तहत उदयपुर सिटी से दिल्ली सराय रोहिल्ला और पुणे के पास खड़की से जयपुर के सांगानेर स्टेशन के बीच विशेष फेरों के साथ त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।