Indian Railways: राजस्थान को इंडियन रेलवे की बड़ी सौगात- ‘त्योहारी’ स्पेशल ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल, जानें किन-किन रूट्स के यात्रियों को फ़ायदा?

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (Photo Patrika)
आगामी त्योहारी सीजन में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान अतिरिक्त यात्रीभार को सुगमता से संभालने के उद्देश्य से राजस्थान के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन द्वारा ली गई इस पहल के तहत उदयपुर सिटी से दिल्ली सराय रोहिल्ला और पुणे के पास खड़की से जयपुर के सांगानेर स्टेशन के बीच विशेष फेरों के साथ त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
त्योहारों के समय दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में काम करने वाले लाखों राजस्थानी अपने घर लौटते हैं। ऐसे में नियमित ट्रेनों में नो-रूम और लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों के शुरू होने से न केवल जयपुर और उदयपुर के यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि कोटा, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ रूट के यात्रियों के लिए भी कंफर्म सीट पाना काफी आसान हो जाएगा।
मेवाड़ अंचल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने उदयपुर सिटी और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक दोनों दिशाओं में कुल 6-6 ट्रिप के लिए संचालित की जाएगी।
उदयपुर सिटी से दिल्ली सराय (ट्रेन शेड्यूल): यह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को रात 9:15 बजे उदयपुर सिटी स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:15 बजे दिल्ली सराय पहुंचेगी।
दिल्ली सराय से उदयपुर सिटी (वापसी शेड्यूल): वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 1:45 बजे दिल्ली सराय से रवाना होगी और अगले दिन तड़के सुबह 4:00 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी।
महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत से राजस्थान आने वाले प्रवासियों की सुविधा के लिए रेलवे ने खड़की (पुणे) और सांगानेर (जयपुर) के बीच वीकली त्योहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 15 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी, जिससे राजस्थान के व्यापारिक और छात्र वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
खड़की से सांगानेर (ट्रेन समय): खड़की-सांगानेर वीकली स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को सुबह 9:45 बजे खड़की से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:45 बजे जयपुर के सांगानेर स्टेशन पहुंचेगी।
सांगानेर से खड़की (वापसी समय): सांगानेer-खड़की स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11:35 बजे सांगानेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:30 बजे खड़की पहुंचेगी।
खड़की और सांगानेर के बीच चलने वाली यह वीकली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन लंबे रूट को कवर करते हुए कई महत्वपूर्ण जंक्शनों और स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्से को कनेक्टिविटी मिलेगी।
आवाजाही के दौरान यह स्पेशल ट्रेन लोनावला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, रतलाम, कोटा और सवाई माधोपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। कोटा और सवाई माधोपुर में ठहराव होने से हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान के यात्रियों को भी दीपावली और छठ पर्व पर आने-जाने के लिए बेहतर परिवहन साधन उपलब्ध हो सकेगा।
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