Rajasthan: संघ प्रचारक की थाने के अंदर पिटाई, MLA बोले- पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो हत्या की कोशिश का मामला

इस मामले के बीच सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बुधवार को अपने दो दिन पुराने बयान पर स्पष्टीकरण दिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उस दिन दो अलग-अलग प्रकरण चल रहे थे। उन्होंने अतर सिंह भड़ाना से जुड़े मामले में बयान दिया था, लेकिन उसे संघ प्रचारक के साथ कथित मारपीट की घटना से जोड़ दिया गया। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को मीडिया के सवाल पर गर्ग ने कहा था कि सरकार को इस मामले की चिंता करनी चाहिए और सरकार चिंता करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है, उनके साथ भी। अब इस बयान को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी दूसरे प्रकरण के संदर्भ में थी।