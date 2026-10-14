राजस्थान कैबिनेट बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किए कई बड़े एलान

Rajasthan Government Cabinet Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राजस्थान में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।