राजस्थान कैबिनेट बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किए कई बड़े एलान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (पत्रिका फोटो)
Rajasthan Government Cabinet Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राजस्थान में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और राजस्थान को भी विभिन्न परियोजनाओं का लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि निवेश सम्मेलन के दौरान करीब 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुए। राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
सीएम ने राजस्थान को मिली विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख किया। इसमें रिफाइनरी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और रिंग रोड निर्माण जैसे प्रोजेक्ट शामिल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ विकास कार्यों को गति दी जा रही है।
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