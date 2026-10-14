14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान कैबिनेट बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किए कई बड़े एलान

राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद जयपुर में पत्रकार वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू, 1.93 लाख नियुक्तियों, ऊर्जा क्षमता में 28 GW की बढ़ोतरी और 75 लाख परिवारों को सस्ते गैस सिलेंडर का जिक्र किया।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 14, 2026

cm bhajanlal sharma cabinet meeting

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (पत्रिका फोटो)

Rajasthan Government Cabinet Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राजस्थान में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और राजस्थान को भी विभिन्न परियोजनाओं का लाभ मिला है।

राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू

मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि निवेश सम्मेलन के दौरान करीब 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुए। राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।

रिफाइनरी और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का जिक्र

सीएम ने राजस्थान को मिली विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख किया। इसमें रिफाइनरी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और रिंग रोड निर्माण जैसे प्रोजेक्ट शामिल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

चित्तौड़गढ़: 74 की उम्र, हर बार जमानत जब्त…फिर भी चुनावी मैदान में क्यों डटे हैं जोगेंद्र सिंह होड़ा?

ये भी पढ़ें
jogendra singh hora

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 06:10 pm

Published on:

14 Oct 2026 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान कैबिनेट बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किए कई बड़े एलान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की बेटी रितु बराला क्यों आईं चर्चा में? राहुल गांधी के ‘शेरनी’ कहने के बाद सुर्खियों में नाम, जानें गहलोत ने क्या कहा

Ritu Barala
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election : मंत्री-विधायक तक रहे नेता भी उतरे पंचायत चुनाव मैदान में, जानिए कौन-कहां से उम्मीदवार?

Rajasthan Panchayat Chunav Update
जयपुर

Khatipura Station: जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम शुरू, बनेगी RPF चौकी; लगेंगे 21 कैमरे

khatipura Railway Station
जयपुर

जयपुर पुलिस का बड़ा कदम: पर्यटक सुरक्षा होगी और मजबूत, चौबीस घंटे हेल्पलाइन और स्पेशल असिस्टेंस टीम तैयार

AI-generated-image-of-Jaipur-Tourist-Police.
जयपुर

Squawk 7500 कोड क्या है: जयपुर में फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए पूरा मामला

Jaipur emergency landing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.