चित्तौड़गढ़: 74 की उम्र, हर बार जमानत जब्त…फिर भी चुनावी मैदान में क्यों डटे हैं जोगेंद्र सिंह होड़ा?

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक आंकड़ा खासा चर्चा में रहा। सादी ग्राम पंचायत के गोपालपुरा गांव स्थित बूथ नंबर 87 पर भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी को पांच वोट मिले थे, जबकि जोगेंद्र सिंह होड़ा को आठ मत हासिल हुए थे। उस चुनाव में होड़ा को कुल 1,537 वोट मिले थे, जो नोटा को मिले 1,527 मतों से भी अधिक थे। खास बात यह है कि अब तक लड़े गए चुनावों में उनकी जमानत जब्त होती रही है, लेकिन इससे उनका हौसला कम नहीं हुआ। 74 वर्ष की उम्र में भी चुनावी मैदान में उतरने का उनका जज्बा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।