राजस्थान की बेटी रितु बराला क्यों आईं चर्चा में? राहुल गांधी के ‘शेरनी’ कहने के बाद सुर्खियों में नाम, जानें गहलोत ने क्या कहा

Who is Ritu Barala : जयपुर/नई दिल्ली। दिल्ली में 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ता रितु बराला के साथ एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रितु बराला को 'शेरनी' बताते हुए कहा कि उन्हें पीटा गया, लेकिन वे डरी नहीं और उनके दिल में नफरत नहीं है। वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रितु के समर्थन में ट्वीट कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस इस बर्बरता को नहीं भूलेगी।