Hailstorm Alert: राजस्थान के 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट, 40 kmph की रफ्तार से चलेगी हवा, इन जिलों में बारिश की संभावना

Hailstorm Alert Rajasthan: फाइल फोटो-पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में अक्टूबर के मध्य में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर को छह जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदलाव से किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 15 अक्टूबर को अलवर, डीग, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़ और सीकर में ओलावृष्टि की आशंका है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में भी 15 अक्टूबर को मेघगर्जन, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और आसपास के क्षेत्रों में भी 15 अक्टूबर को मौसम बदल सकता है। यहां गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने 15 और 16 अक्टूबर को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़ और सीकर में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 अक्टूबर को पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में भी बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि, यह बदलाव ज्यादा दिनों तक बने रहने की संभावना नहीं है। 16 अक्टूबर से पश्चिमी राजस्थान में और 17 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।
इससे पहले बुधवार, 14 अक्टूबर को जैसलमेर जिले के पोकरण में मौसम का मिजाज बदला। यहां आसमान में बादल छाए और आंधी चली। कुछ देर हल्की बारिश भी हुई। प्रदेश में बारिश और आंधी की गतिविधियों के बीच तापमान में भी अंतर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री और जोधपुर शहर में 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।
न्यूनतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बाड़मेर में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह है। विशेषकर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की आशंका वाले जिलों में खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है।
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