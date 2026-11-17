Delhi Air Pollution : दिल्ली में प्रदूषण का दोहरा संकट: कहीं AQI 341 तो कहीं 151, GRAP-3 के बावजूद राहत नहीं (फोटो सोर्स: ANI)
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ प्रदूषण का संकट एक बार फिर गहराने लगा है। मंगलवार की सुबह लोगों ने हल्के कोहरे और स्मॉग के बीच दिन की शुरुआत की। हैरानी की बात यह है कि भले ही पूरे शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 246 दर्ज किया गया हो, लेकिन कई इलाकों में स्थिति इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं हो पा रही है?
राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार, 17 नवंबर की सुबह वायु प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 7:05 बजे दिल्ली का औसत AQI 246 दर्ज किया गया। यह 'खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि, शहर के अलग-अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर एक समान नहीं रहा। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई।
स्टेशनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सिरिफोर्ट सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, जहां AQI 341 दर्ज किया गया। इसके बाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 338, NSUT जाफरपुर में 336 और ITO में 335 का स्तर सामने आया। टॉकीटोरा गार्डन में 326, पूसा में 322, बुराड़ी क्रॉसिंग में 318 और चांदनी चौक में 316 AQI दर्ज हुआ। वहीं, नॉर्थ कैंपस में 310 और DTU में 303 का आंकड़ा रहा।
दूसरी तरफ, कैंटोनमेंट एरिया में AQI 151 दर्ज किया गया, जो इन प्रमुख प्रदूषित इलाकों के मुकाबले काफी कम था। IMD लोधी रोड में 182, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 185, बदरपुर में 188 और ओखला फेज-2 में 192 AQI रहा। इन क्षेत्रों में हवा 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई।
CPCB के मुताबिक, दिल्ली में PM2.5 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है। ये बेहद सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी समस्याओं और हृदय संबंधी जोखिमों में वृद्धि हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय की बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
CPCB के वर्गीकरण के अनुसार, AQI 0-50 अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बेहद खराब और 401-500 गंभीर श्रेणी में आता है।
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू किया था।
इससे पहले 6 नवंबर को दिल्ली का AQI 382 तक पहुंच गया था और मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इसके गंभीर श्रेणी में जाने की आशंका जताई गई थी। GRAP के तहत निर्माण गतिविधियों पर पाबंदियां, धूल नियंत्रण, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर रोक और अन्य प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाते हैं।
दिल्ली की हवा के साथ-साथ अब प्रदूषण के आंकड़े भी राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राजधानी की खराब स्थिति के लिए पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को सरकारी AQI आंकड़ों में कथित हेरफेर का आरोप लगाया।
उन्होंने दावा किया कि कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़े वास्तविक प्रदूषण की स्थिति से मेल नहीं खाते। उन्होंने IIT दिल्ली परिसर में उच्च AQI दर्ज होने का उदाहरण देते हुए डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
मौसम और प्रशासनिक कदमों पर टिकी निगाहें
CAQM के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, GRAP के तहत प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग चरणों में कार्रवाई की जाती है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषकों को वातावरण में फैलने से रोक सकती हैं, जिससे प्रदूषण लंबे समय तक बना रहता है।
फिलहाल दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल प्रदूषण के आंकड़े कम करना नहीं, बल्कि जमीन पर हवा की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाना है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों के साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
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