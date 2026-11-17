Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ प्रदूषण का संकट एक बार फिर गहराने लगा है। मंगलवार की सुबह लोगों ने हल्के कोहरे और स्मॉग के बीच दिन की शुरुआत की। हैरानी की बात यह है कि भले ही पूरे शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 246 दर्ज किया गया हो, लेकिन कई इलाकों में स्थिति इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं हो पा रही है?