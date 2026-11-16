राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र कर सुनाया किस्सा, बोले- पापा उनसे फोन पर बात कर रहे थे, तभी मम्मी-पापा में हुआ था झगड़ा

कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' का सोमवार को दिल्ली में विमोचन किया गया। इस दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। वहीं इस विमोचन समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते से जुड़े कई भावुक और निजी किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता के बीच गहरा प्रेम और अपनापन था, जिसे देखकर उन्हें लगता था कि हर परिवार में ऐसा ही होता होगा।