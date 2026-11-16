हिंद महासागर में 2008 से मौजूद है चीन, नौसेना प्रमुख बोले- हर जहाज पर भारत की नजर

इस दौरान नौसने प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन की मौजूदगी अपने आप में भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। हालांकि, यदि चीन इस क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां करता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना चीन के जहाजों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है।