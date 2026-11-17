इतिहास पर नजर डालें तो यह जगह भी संयोग भर नहीं है। क्वाड का मौजूदा रूप 2017 में इसी मनीला में आसियान सम्मेलन के मौके पर अधिकारी स्तर पर फिर खड़ा हुआ था। साल 2021 में इसे नेताओं के स्तर पर उठाया गया, और पहली बार ऐसा होगा कि चारों नेता किसी गैर-सदस्य देश में मिलेंगे। पिछली बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर राज्य के विलमिंगटन में हुई थी, जब जो बाइडेन मेजबान थे। उस साल भारत की बारी थी, पर उसने बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी साल को देखते हुए मेजबानी अमेरिका से बदल ली।