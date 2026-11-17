Quad summit Manila : शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप को घेरेंगे तीन सहयोगी! क्वाड की बैठक पर दुनिया की नजर (File Photo/X@PMOIndia)
Quad Leaders Meeting 2026: शेनझेन में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ पहली त्रिपक्षीय बातचीत से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मनीला में क्वाड के तीन साथियों के साथ बैठेंगे। राजनयिक हलकों में इसे बीजिंग को दिया गया सीधा संकेत माना जा रहा है। ट्रंप को चीन के रुख की जमीनी जानकारी देने के साथ ही यह बैठक क्वाड की एकजुटता भी परखेगी। इसी कारण इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में आज शाम हिंद-प्रशांत की राजनीति का एक अहम पन्ना खुलने जा रहा है। आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज क्वाड नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। जनवरी 2025 में दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद ट्रंप का यह पहला क्वाड शिखर संवाद है।
व्हाइट हाउस की सहायक प्रेस सचिव ओलिविया वेल्स ने बताया कि राष्ट्रपति शांति, समृद्धि और सुरक्षा जैसे साझा हितों पर चर्चा करेंगे। उनके मुताबिक ट्रंप के नेतृत्व में क्वाड "कर्म करने वाली साझेदारी" बनकर उभरा है।
बैठक का समय सबसे दिलचस्प है। 19 नवंबर को शेनझेन में एपेक सम्मेलन के दौरान ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पहली बार एक साथ बैठने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार, उससे पहले क्वाड की यह बैठक उस समूह की अहमियत जताने की कोशिश है, जिसे चीन मानने को तैयार नहीं। चारों देश हिंद-प्रशांत में चीन की आक्रामकता को समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती मानते हैं। ट्रंप को इस पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बैठक के बाद कुछ ठोस नतीजों वाली एक "फैक्ट-शीट" भी जारी हो सकती है।
चीन को लेकर ट्रंप के संकेत मिले-जुले रहे हैं। उनके दूसरे कार्यकाल की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को बीजिंग के प्रति नरम माना गया, हालांकि अमेरिकी प्रशासन इससे इनकार करता है।
इतिहास पर नजर डालें तो यह जगह भी संयोग भर नहीं है। क्वाड का मौजूदा रूप 2017 में इसी मनीला में आसियान सम्मेलन के मौके पर अधिकारी स्तर पर फिर खड़ा हुआ था। साल 2021 में इसे नेताओं के स्तर पर उठाया गया, और पहली बार ऐसा होगा कि चारों नेता किसी गैर-सदस्य देश में मिलेंगे। पिछली बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर राज्य के विलमिंगटन में हुई थी, जब जो बाइडेन मेजबान थे। उस साल भारत की बारी थी, पर उसने बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी साल को देखते हुए मेजबानी अमेरिका से बदल ली।
भारत में 2025 की बैठक टैरिफ, वीजा सख्ती, निर्वासन और पाकिस्तान से अमेरिकी नजदीकी की तल्खी की भेंट चढ़ गई थी। रिश्ते अब कुछ सुधरे हैं। क्वाड विदेश मंत्री इस साल तीन बार मिले, जिनमें मई की दिल्ली बैठक शामिल है। भारत से अगले साल मेजबानी की उम्मीद है।
उधर मोदी सोमवार को ही फिलीपींस पहुंचे और 23वें आसियान-भारत तथा 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने आसियान को "एक्ट ईस्ट" नीति और "महासागर" दृष्टि का केंद्र बताया। महासागर यानी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक व समग्र प्रगति, जो भारत की विस्तारित समुद्री नीति है। 1967 में बने आसियान के अब 11 सदस्य हैं, जिनमें नया नाम तिमोर-लेस्ते है।
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