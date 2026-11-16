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फ्रांस के सुपरमार्केट साइबर हमले और अमेरिका में साजिश के दावे खारिज, ईरान बोला- यह इजराइल का प्रोपेगेंडा

ईरान ने फ्रांस में फ्रिज-हैकिंग और अमेरिका में हत्या की साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए इजरायल पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 16 Nov 2026, 5:01 PM IST

Iran propaganda allegation

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (फोटो- MFO Iran)

ईरान ने सोमवार को इजराइल पर एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया। ईरान का कहना है कि इसका मकसद पश्चिमी देशों की जनता के मन में डर पैदा करना और युद्ध को और बढ़ाने को सही ठहराना है। ईरान ने उन हालिया आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिनमें उसे फ्रांस के सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेटरों पर हुए साइबर हमलों और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की साजिशों से जोड़ा गया था।

'X' (पूर्व ट्विटर) पर जारी एक कड़े बयान में, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने पश्चिमी देशों के इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका और यूरोप के आम नागरिकों को ईरान के खिलाफ भड़काने की एक कोशिश है।

ईरान को दुश्मन की तरह पेश करना मकसद

बघाई ने लिखा, फ्रांस के तथाकथित 'रेफ्रिजरेटर मामलों' से लेकर अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोपों तक, ऐसा लगता है कि यह इजराइल की दुष्प्रचार मशीन द्वारा चलाया जा रहा एक सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण अभियान है। उन्होंने आगे कहा, इसका मकसद ईरान को केवल पश्चिमी सरकारों के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों और उनके रोजमर्रा के जीवन के लिए भी एक दुश्मन के रूप में पेश करना है।

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बघाई का तर्क है कि इस नैरेटिव को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है ताकि पश्चिमी देशों की उन जनता को प्रभावित किया जा सके, जो युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, और उन्हें व्यापक सैन्य टकराव का समर्थन करने के लिए राजी किया जा सके।

अमेरिका पर लगाए आरोप

बघाई ने कहा कि, जब अमेरिका और यूरोप की जनता अपने नेताओं की युद्ध-भड़काने वाली नीतियों का समर्थन करने से इनकार कर देती है, तो लोगों के मन में डर पैदा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता युद्ध को और बढ़ाने का समर्थन करे, और नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना राजनीतिक व सैन्य कदमों को 'जनता की सुरक्षा' के नाम पर सही ठहराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को 'व्यक्तिगत लक्ष्य' के रूप में पेश करने का मकसद इस संघर्ष को उनके लिए 'निजी' बनाना है।

ये टिप्पणियां पिछले हफ्ते पेरिस द्वारा लगाए गए उन औपचारिक आरोपों के बाद आई हैं, जिनमें 'ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड' से जुड़ी एक साइबर यूनिट को अक्टूबर में हुए उन साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इन हमलों के कारण फ्रांस के सैकड़ों सुपरमार्केट में रेफ्रिजरेटरों का तापमान बदल गया था, जिससे लाखों यूरो का भोजन खराब हो गया और कई जगहों पर आग लग गई।

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