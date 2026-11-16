फ्रांस के सुपरमार्केट साइबर हमले और अमेरिका में साजिश के दावे खारिज, ईरान बोला- यह इजराइल का प्रोपेगेंडा

बघाई ने कहा कि, जब अमेरिका और यूरोप की जनता अपने नेताओं की युद्ध-भड़काने वाली नीतियों का समर्थन करने से इनकार कर देती है, तो लोगों के मन में डर पैदा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता युद्ध को और बढ़ाने का समर्थन करे, और नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना राजनीतिक व सैन्य कदमों को 'जनता की सुरक्षा' के नाम पर सही ठहराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को 'व्यक्तिगत लक्ष्य' के रूप में पेश करने का मकसद इस संघर्ष को उनके लिए 'निजी' बनाना है।