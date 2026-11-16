क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन के हमले से मची अफरातफरी, रूस ने यातायात पर लगाई पाबंदी

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी 2022 से चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में काफी तबाही मच चुकी है और जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक भी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस ने भी अब तक अपने कई सैनिकों को इस युद्ध में गंवा दिया है। आए दिन ही रूस के यूक्रेन पर हमलों के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में यूक्रेन ने भी रूस और इसके आधिपत्य वाले इलाकों पर हमले बढ़ाए हैं। आज यूक्रेन ने क्रीमिया (Crimea) को निशाना बनाया है।